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Трамп считает, что мир находится в самом опасном моменте в истории

Егор Провоторов

В мире
Трамп считает, что мир находится в самом опасном моменте в истории
Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 21 апреля, заявил, что нынешние американские власти не вызывают уважения и страха у остальных стран, что привело к самому опасному моменту во всеобщей истории.

По словам экс-президента США, никогда раньше мир «не был в такой опасности». Об этом он заявил во время выступления на ежегодном мероприятий Heritage Foundation во Флориде. Трамп подчеркнул, что причиной такой опасности является гонка вооружений.

— Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного, — сказал бывший американский лидер.

Американский политик уверен, что при его администрации Москва бы не начала специальную операцию на Украине. Он напомнил, что Китай и Иран больше не уважают Вашингтон, а Россия всем своим видом показывает, каким слабым политиком в Москве считают Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Накануне полковник армии США в отставке Уэс Мартин выразил мнение, что действующий американский президент допустил серьезный провал в политике в отношении Украины.

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