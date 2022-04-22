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Милонов предложил ограничить продажу освященных куличей

Егор Провоторов

Общество
Милонов предложил ограничить продажу освященных куличей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внес предложение по запрету продажи освященных куличей, чтобы граждане самостоятельно ходили в церковь и не пропускали процесс освящения угощений.

— Считаю, что продажу «освященных куличей» необходимо сократить. Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью, — заявил парламентарий.

При этом Милонов в интервью РИА Новости заметил, что в отдаленных населенных пунктах продажа освященных угощений на пасху оправдана и даже необходима. Однако в крупных городах нет проблемы с посещением церквей.

По мнению депутата, необходимо предусмотреть «оградительные» меры при розничной торговле подобными куличами.

Православная Пасха в 2022 году пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 24 апреля.

Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи в четверг, 21 апреля, дали рекомендации россиянам по покупке куличей. Так, без знака «ЕАС» угощение лучше не приобретать.

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