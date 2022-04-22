Москвичам и гостям столицы пообещали день без осадков 22 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 22 апреля, столичный регион попадет на периферию антициклона. Погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до 12 градусов. Ветер будет дуть восточный до семи метров в секунду. В середине дня атмосферное давление будет достигать 753 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— По медицинской оценке, погода в столичном регионе комфортная: колебания метеопараметров не резкие, чаще будет проглядывать солнце, содержание кислорода в приземном слое воздухе близко к климатическим значениям, — заметили синоптики.

Метеозависимых людей, тем не менее, предупредили о вероятной слабости и снижении работоспособности. У некоторых могут чаще ныть суставы и нарушаться сон, усиливаться вегетативные реакции.

Геомагнитный фон в четверг ожидается спокойный с отдельными и непродолжительными периодами неустойчивости.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям и гостям столицы приход летнего тепла на следующей неделе.