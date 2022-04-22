Дорожный патруль ЦОДД оформил более шести тысяч европротоколов с начала года

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы с начала года помог водителям, попавшим в мелкие ДТП, заполнить 6156 бланков европротокола. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Александр Евсин.

— Водителям важно помнить о возможности использования европротокола. По поручению руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, мы стараемся популяризировать это простую и удобную процедуру оформления ДТП, которая с одной стороны дает возможность быстро самостоятельно подготовить бумаги для страховой компании, с другой — сокращает заторы. Эту задачу в том числе выполняет Дорожный патруль ЦОДД, помогая автомобилистам на дороге, — сказал представитель ведомства.

Сотрудники центра проходят обучение по самостоятельному оформлению ДТП. Это позволяет сэкономить время автомобилистов, а также избежать вероятности вторичной аварии.

Евсин добавил, что Дорожный патруль ЦОДД знакомит автомобилистов с упрощенной процедурой оформления мелких ДТП. После уточнения и фиксации обстоятельств аварии, патрульные перемещают участников инцидента с проезжей части в безопасное место.

После этого им предоставляют бланки европротокола и помогают в их заполнении. Кроме того, специалисты могут сделать фото повреждений и объяснить, как заявить о происшествии в страховую компанию.