Более 150 тысяч квадратных метров недвижимости в Москве привели в соответствие с градостроительными нормами

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Строения площадью более 150 тысяч квадратных метров привели в Москве в соответствие с градостроительными нормами. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— Столичные объекты недвижимости общей площадью почти 151,3 тысячи квадратных метров привели в соответствие с градостроительными нормами в первом квартале этого года. Такой результат на 67 процентов превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, специалисты демонтируют здания, которые угрожают жизни и здоровью москвичей, искажают внешний облик столицы, а также усложняют движение транспорта. Кроме того, в число объектов самовольного строительства входят и те здания, которые можно сохранить, если привести их в соответствие с действующим законодательством.

До этого Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, обнаружила 496 незаконно размещенных объектов.