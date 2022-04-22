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Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 22 апреля

Араз Салехов

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Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 22 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице на некоторых дорогах будут затруднено дорожное движение. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Также москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что в Москве ограничат движение на ряде улиц в связи с проведением тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В период с 23:00 20 апреля до 02:00 21 апреля перекроют движение на следующих участках: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1, до МКАД, а также от Волгоградского проспекта от МКАД до ТТК.

С ночи 20–21 апреля до ночи 21–22 апреля в городе поменяют режим работы маршрутов и остановок наземного транспорта в разных частях Москвы из-за прохождения техники для военного парада

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