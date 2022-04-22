Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

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Финляндия планирует в ближайшие недели подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя.

По его словам, большая часть общества и членов парламента поддерживают идею о вхождении страны в альянс.

— Это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной, — отметил Туомиоя, чьи слова приводит РИА Новости.

10 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит наращивать присутствие на восточном направлении. По словам политика, организация в настоящее время осуществляет «фундаментальную трансформацию» на фоне специальной операции России на Украине.

20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вероятного вступления стран в альянс НАТО. По словам Захаровой, «Брюссель под эгидой США» уже давно втягивал страны Скандинавии в НАТО под видом совместных учений и тренингов.