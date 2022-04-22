В Минобороны назвали главные задачи второго этапа спецоперации на Украине

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Вооруженные силы РФ в ходе второго этапа спецоперации на Украине должны взять Донбасс под полный контроль. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

— Одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, — заявил он.

Контроль над регионом позволит российской армии создать сухопутный коридор в Крым и иметь воздействие на жизненно важные объекты украинской армии.

Миннекаев добавил, что установление контроля над югом Украины даст выход в Приднестровье, где были зафиксированы случаи притеснения граждан, говорящих на русском языке, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.