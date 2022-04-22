В вузах России дополнительно выделят 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру

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В текущем году в российских вузах выделят беспрецедентное количество бюджетных мест. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

— Для тех, кто заканчивает бакалавриат, мы в этом году при поддержке правительства дадим вузам еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру, — цитирует министра ТАСС.

До этого стало известно, что издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России в четверг, 13 января. Уточнялось, что решение о дополнении списка принял научно-методический совет при ведомстве. Из 95 изданий восемь учебников отобрали для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

11 января сообщалось, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.