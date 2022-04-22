Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль отказался комментировать вопросы о спецоперации и ее целях

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кремль отказался комментировать вопросы о спецоперации и ее целях
Фото: Администрация президента РФ

Кремль не комментирует вопросы о спецоперации на Украине, в том числе те, которые касаются целей российской армии на юге страны. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции, — заявил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева о целях России в Донбассе и на юге Украины, передает ТАСС.

До этого генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что Вооруженные силы РФ в ходе второго этапа спецоперации на Украине должны взять Донбасс под полный контроль. Контроль над регионом позволит российской армии создать сухопутный коридор в Крым и иметь воздействие на жизненно важные объекты украинской армии. Миннекаев добавил, что установление контроля над югом Украины даст выход в Приднестровье, где были зафиксированы случаи притеснения граждан.

Читайте также:
Дмитрий Песков Спецоперации Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте