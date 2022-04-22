Кремль отказался комментировать вопросы о спецоперации и ее целях

Фото: Администрация президента РФ

Кремль не комментирует вопросы о спецоперации на Украине, в том числе те, которые касаются целей российской армии на юге страны. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции, — заявил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева о целях России в Донбассе и на юге Украины, передает ТАСС.

До этого генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что Вооруженные силы РФ в ходе второго этапа спецоперации на Украине должны взять Донбасс под полный контроль. Контроль над регионом позволит российской армии создать сухопутный коридор в Крым и иметь воздействие на жизненно важные объекты украинской армии. Миннекаев добавил, что установление контроля над югом Украины даст выход в Приднестровье, где были зафиксированы случаи притеснения граждан.