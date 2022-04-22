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Священник назвал три самые частые ошибки на Пасху

Анастасия Колоскова

Общество
Священник назвал три самые частые ошибки на Пасху
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иерей храма Святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко перечислил самые распространенные ошибки, которые люди совершают на Пасху, когда заканчиваются строгие ограничения Великого поста.

— Наверно, самое нехорошее, что может быть на Пасху, — это возлияние алкоголем. На втором месте — объедение. На третьем — безудержная радость, веселье, развлечения, падение в какие-то грехи и слабости. Конечно, этого допускать нельзя, — рассказал священник.

Он напомнил, что выходить из поста нужно постепенно и спокойно.

Савченко пояснил, что в пост человек, ограничивая себя, несет некий груз, и при наступлении Пасхи этот груз нельзя «сбрасывать с грохотом». Его нужно медленно опустить и положить на землю, пишет Пятый канал.

Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что при возвращении к привычному питанию по завершении Великого поста необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не навредить здоровью. Она отметила, что за продолжительный период организм человека привыкает к новому типу питания. По словам эксперта, в первую очередь важно постепенно добавлять в рацион молоко, мясо и яйца.

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