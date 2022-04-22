Песков опроверг заявления Госдепа США об удержании Мариуполя украинскими войсками

Фото: Администрация президента РФ

Заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал министр обороны (Сергей — прим. «ВМ») Шойгу на встрече с президентом (России Владимиром) Путиным, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе российской армии нужно три–четыре дня.

По словам Шойгу, сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.