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Песков опроверг заявления Госдепа США об удержании Мариуполя украинскими войсками

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков опроверг заявления Госдепа США об удержании Мариуполя украинскими войсками
Фото: Администрация президента РФ

Заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал министр обороны (Сергей — прим. «ВМ») Шойгу на встрече с президентом (России Владимиром) Путиным, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе российской армии нужно три–четыре дня.

По словам Шойгу, сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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