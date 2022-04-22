Путин обсудил с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Российской Федерации вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.
Глава государства добавил, что по правительственной линии за эти вопросы отмечает вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.
Недавно стало известно, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый — о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов.
30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.
В свою очередь, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России.