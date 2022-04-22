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Путин обсудил с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве

Полина Долганова

Общество
Путин обсудил с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Российской Федерации вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

Глава государства добавил, что по правительственной линии за эти вопросы отмечает вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый — о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

В свою очередь, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России.

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