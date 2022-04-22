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Андрей Бочкарев: Новый мост через Яузу оборудован для маломобильных групп населения

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев: Новый мост через Яузу оборудован для маломобильных групп населения
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Пешеходный мост через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» был возведен с учетом требований к обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый пешеходный мост через реку Яузу, построенный в составе ТПУ «Электрозаводская», полностью приспособлен для доступа маломобильных граждан. В башнях-опорах моста размещены трехмаршевые лестницы с колясочными сходами, также предусмотрено два лифта — по одному в каждой из башен, — рассказал он.

Также генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что новый мост полностью остеклен для защиты пешеходов от непогоды, говорится в релизе.

Напомним, что сегодня заммэра рассказал об открытии нового пешеходного моста через Яузу. Данное сооружение связало Рубцовскую и Семеновскую набережные.

Бочкарев считает, что новый объект может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов среди всех остальных мостов через реку Яузу. Он стал 60-м по счету мостом через данную реку в Москве.

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