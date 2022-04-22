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Врач раскрыла методы борьбы с мимическими морщинами

Лала Манушакян

Общество
Врач раскрыла методы борьбы с мимическими морщинами
Фото: shutterstock

Дерматовенеролог Светлана Чуйкова рассказала о способах, которые помогут избежать появления мимических морщин.

Для начала следует обратить внимание на то, как сильно напрягаются мимические мышцы. По словам специалиста, если часто хмурить лоб, щуриться, кривить рот и морщить нос, то в будущем это приведет к глубоким заломам кожи на лице.

— Второе важное правило: не растягивать кожу. Постарайтесь лишний раз не растягивать кожу, ухаживая за ней: сыворотки и кремы наносите аккуратно по массажным линиям. Они идут от центра лица к краям и снизу вверх. Не трите кожу полотенцем после умывания, лучше аккуратно промокнуть, — советует врач.

При этом Чуйкова посоветовала соблюдать водный режим и использовать различные уходовые средства, которые способствуют удержанию влаги в эпидермисе. Так как в период обезвоживания мимические морщины становятся заметнее.

Осанка играет немало важную роль в сохранении гладкой и свежей кожи лица и шеи. В связи с неправильной осанкой могут появиться морщины на шее и в зоне декольте, а неправильный прикус создает глубокие морщины около рта.

В таком случае врач советует использовать прежде всего качественную косметику (так как нелицензированные или просроченные продукты могут усугубить состояние эпидермиса) и предотвращать прямое попадание солнечных лучей на кожу, передает MedikForum.

До этого врач-дерматолог Мэри Шеу рассказала о нескольких способах, которые помогут избавиться от акне.

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