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Американский ведущий призвал провести аудит финансов Зеленского

Юлия Курганова

В мире
Американский ведущий призвал провести аудит финансов Зеленского
Фото: bundeskanzleramt.at

Американский журналист телеканала Fox News Такер Карлсон призвал провести проверку счетов президента Украины Владимира Зеленского, прежде чем отправлять в страну дополнительные средства на экономическую и военную поддержку.

— Белый дом только за прошлую неделю отправил более миллиарда долларов Украине. А теперь министр финансов объявляет, что они отправляют еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине. Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского? — заявил он.

Ведущий считает, что такие действия администрации Соединенных Штатов способствуют росту инфляции в стране.

— Ответ президента США Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину, — сказал Карлсон.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве не исключают возможности нанесения ударов американским оружием со стороны Украины по России, ДНР и ЛНР. По ее словам, вертолеты, которые Америка поставляет Киеву, раньше поставлялись в Афганистан.

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