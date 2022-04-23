Названы пять знаков зодиака, представительниц которых часто бросают мужчины

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Представительницам некоторых знаков хронически не везет в любви. Почему им так сложно найти себе пару и сохранить отношения, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Стрелец

Эти дамы отличаются независимым характером и ценят свободу, которую не готовы менять на домашнюю рутину. Они привыкли жить по собственным правилам, поэтому часто отказывают мужчинам. Однако иногда женщин-Стрельцов бросают избранники, в которых они безоговорочно влюблены. Дело в том, что в глазах мужчин представительницы этого знака выглядят слишком легкомысленными. Стрельцы любят шумные компании, новые впечатления и уделяют слишком много времени работе. Они не желают ограничивать круг интересов домашними хлопотами. Женщины-Стрельцы кажутся фривольными и дают поводы для ревности. Создать крепкий семейный союз с ними крайне сложно.

Овен

Яркие леди-Овны притягивают к себе мужчин в любой компании. Они всегда готовы к новым романтическим приключениям, способны расшевелить любую скучную тусовку и находятся в центре внимания. Кроме того, они разносторонне развиты и постоянно ищут новые увлечения. Что же заставляет мужчин отказаться от такой «находки»? Дело в том, что представительницы этого знака обладают нетерпеливым, эгоистичным характером, выдержать который не каждому под силу. Часто они ведут себя слишком грубо и прямолинейно, не задумываются о последствиях. Череда бурных ссор приводит к расставаниям, о которых позднее они жалеют.

Дева

Эти строгие дамы известны своей категоричностью. Принципиальные Девы с трудом идут на уступки и компромиссы. Они изводят своим перфекционизмом не только себя, но и своих мужчин. Дева стремится выглядеть идеально в глазах окружающих, поэтому подходящего партнера ищет долго. Она будет контролировать каждый шаг и критиковать избранника, провоцируя серьезные конфликты. Кандидаты на руку и сердце постоянно подвергаются насмешкам и саркастическим замечаниям. Чтобы оставаться рядом с ней, нужно иметь крепкие нервы, неиссякаемый запас оптимизма и чувства юмора.

Лев

Самоуверенные и яркие Львицы собирают вокруг себя толпы поклонников. Эти женщины не торопятся с выбором: они знают себе цену. Женщины-Львы предпочитают состоявшихся, успешных и сильных мужчин, которые к тому же удивляют приятными сюрпризами. Угодить им слишком сложно: темпераментные Львицы предъявляют к избраннику высокие требования, часто ведут себя как ревнивые собственницы. Они давят на партнера и предъявляют немало претензий, поэтому мужчины обрывают отношения первыми.

Близнецы

Начало романа с Близнецами будет легким и приятным. Представительницы этого знака быстро идут на контакт и расположены к любовным приключениям. Однако если отношения начинают переходить на серьезный уровень, то дама-Близнецы становится придирчивой, дотошной и критичной. Романтический флер покидает отношения, начинаются скандалы и размолвки. Избранник недоумевает: ссоры набирают обороты, легкости и веселья в отношениях становится все меньше. Близнецы не выносят домашней рутины, их слишком тяготит повседневный быт, поэтому семейный союз часто рушится.