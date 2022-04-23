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Названы пять знаков зодиака, представительниц которых часто бросают мужчины

Виктория Непомнищева

Общество
Названы пять знаков зодиака, представительниц которых часто бросают мужчины
Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Представительницам некоторых знаков хронически не везет в любви. Почему им так сложно найти себе пару и сохранить отношения, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Стрелец

Эти дамы отличаются независимым характером и ценят свободу, которую не готовы менять на домашнюю рутину. Они привыкли жить по собственным правилам, поэтому часто отказывают мужчинам. Однако иногда женщин-Стрельцов бросают избранники, в которых они безоговорочно влюблены. Дело в том, что в глазах мужчин представительницы этого знака выглядят слишком легкомысленными. Стрельцы любят шумные компании, новые впечатления и уделяют слишком много времени работе. Они не желают ограничивать круг интересов домашними хлопотами. Женщины-Стрельцы кажутся фривольными и дают поводы для ревности. Создать крепкий семейный союз с ними крайне сложно.

Овен

Яркие леди-Овны притягивают к себе мужчин в любой компании. Они всегда готовы к новым романтическим приключениям, способны расшевелить любую скучную тусовку и находятся в центре внимания. Кроме того, они разносторонне развиты и постоянно ищут новые увлечения. Что же заставляет мужчин отказаться от такой «находки»? Дело в том, что представительницы этого знака обладают нетерпеливым, эгоистичным характером, выдержать который не каждому под силу. Часто они ведут себя слишком грубо и прямолинейно, не задумываются о последствиях. Череда бурных ссор приводит к расставаниям, о которых позднее они жалеют.

Дева

Эти строгие дамы известны своей категоричностью. Принципиальные Девы с трудом идут на уступки и компромиссы. Они изводят своим перфекционизмом не только себя, но и своих мужчин. Дева стремится выглядеть идеально в глазах окружающих, поэтому подходящего партнера ищет долго. Она будет контролировать каждый шаг и критиковать избранника, провоцируя серьезные конфликты. Кандидаты на руку и сердце постоянно подвергаются насмешкам и саркастическим замечаниям. Чтобы оставаться рядом с ней, нужно иметь крепкие нервы, неиссякаемый запас оптимизма и чувства юмора.

Лев

Самоуверенные и яркие Львицы собирают вокруг себя толпы поклонников. Эти женщины не торопятся с выбором: они знают себе цену. Женщины-Львы предпочитают состоявшихся, успешных и сильных мужчин, которые к тому же удивляют приятными сюрпризами. Угодить им слишком сложно: темпераментные Львицы предъявляют к избраннику высокие требования, часто ведут себя как ревнивые собственницы. Они давят на партнера и предъявляют немало претензий, поэтому мужчины обрывают отношения первыми.

Близнецы

Начало романа с Близнецами будет легким и приятным. Представительницы этого знака быстро идут на контакт и расположены к любовным приключениям. Однако если отношения начинают переходить на серьезный уровень, то дама-Близнецы становится придирчивой, дотошной и критичной. Романтический флер покидает отношения, начинаются скандалы и размолвки. Избранник недоумевает: ссоры набирают обороты, легкости и веселья в отношениях становится все меньше. Близнецы не выносят домашней рутины, их слишком тяготит повседневный быт, поэтому семейный союз часто рушится.

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