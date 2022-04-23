Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невролог назвал провоцирующие сильную головную боль продукты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Невролог назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Фото: depositphotos

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» перечислил продукты, которые провоцируют мигрень.

Он сообщил, что приступы сильной головной боли могут вызывать кофе, шоколад и твердый сыр. Медик объяснил, что эти три продукта содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.

Также Шубин рассказал, что эта разновидность головной боли может появляться и после употребления красного сухого вина. Причем, по словам невролога, для появления мигрени человеку достаточно выпить небольшое количество этого напитка.

— Это может быть бокал вина, это может быть даже глоток вина, который вызовет сильнейшую головную боль, — уточнил специалист.

Невролог Геннадий Жданов перечислил лучшие природные антидепрессанты. По его словам, витамины группы В относятся к нейротропным метаболитам-помощникам, обеспечивающим биохимические реакции. Они способствуют выработке активных веществ, передающих нервные импульсы, и участвуют в синтезе энергии, протекающей в центральной и периферической нервной системе.

Читайте также:
головная боль неврология Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте