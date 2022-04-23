Невролог назвал провоцирующие сильную головную боль продукты

Фото: depositphotos

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» перечислил продукты, которые провоцируют мигрень.

Он сообщил, что приступы сильной головной боли могут вызывать кофе, шоколад и твердый сыр. Медик объяснил, что эти три продукта содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.

Также Шубин рассказал, что эта разновидность головной боли может появляться и после употребления красного сухого вина. Причем, по словам невролога, для появления мигрени человеку достаточно выпить небольшое количество этого напитка.

— Это может быть бокал вина, это может быть даже глоток вина, который вызовет сильнейшую головную боль, — уточнил специалист.

Невролог Геннадий Жданов перечислил лучшие природные антидепрессанты. По его словам, витамины группы В относятся к нейротропным метаболитам-помощникам, обеспечивающим биохимические реакции. Они способствуют выработке активных веществ, передающих нервные импульсы, и участвуют в синтезе энергии, протекающей в центральной и периферической нервной системе.