Кадыров заявил, что новый отряд добровольцев из Чечни отправился на Украину

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Новый отряд добровольцев для участия в специальной военной операции отправился на Украину из Чеченской Республики. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

— Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью, — заявил он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что каждый из добровольцев прошел курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Инструкторы обучили их основным азам военного искусства.

21 апреля Рамзан Кадыров заявил, что Россия «окончательно и бесповоротно» взяла Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей.