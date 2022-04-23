Военные РФ уничтожили укрепрайон украинских националистов в школе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Военнослужащие России обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов в Херсонской области укрепленный район украинских националистов, который был оборудован в школе рядом с жилыми домами. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

— В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов, — рассказали в ведомстве.

В школе обнаружили миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов разного калибра, противотанковые установки NLAW, переносные зенитные ракетные комплексы и гранатометы. В подвале учебного заведения были оборудованы места для отдыха, приготовления пищи и медпункт. Также националисты организовали место для изготовления самодельных взрывных устройств.

Найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

22 апреля сообщалось, что российские силовые структуры получили полную информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий.