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Высокопоставленный чиновник Европейского союза спрогнозировал, что слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия может добиться поставленных целей на Украине, разозлят киевскую власть.

— Да, конечно... Боюсь, на данном этапе ситуация непредсказуема, — заявил глава британского правительства в ответ на соответствующий вопрос.

Это заявление стало первым признанием от лица западного лидера сдвига в пользу российской стороны.

По данным издания Financial Times, один из европейских чиновников назвал слова Джонсона «нелепыми» и заявил, что такие высказывания разозлят украинское правительство, передает газета «Известия».

Недавно стало известно, что Джонсон считает победу России в военной операции на Украине «реалистичной вероятностью». Об этом политик заявил в пятницу, 22 апреля, на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о том, что спецоперация может продлиться до конца года и в итоге Россия одержит победу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.