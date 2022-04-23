Московские врачи вылечили от коронавируса 753 человека за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи за прошедшие 24 часа вылечили еще 753 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от инфекции вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 644 новых случаев COVID-19. Госпитализированными оказались 170 москвичей. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 100 граждан, 16 пациентов скончались.

Недавно стало известно, что с мая в столичных парках заработают павильоны «Здоровая Москва», где можно будет проверить состояние здоровья. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В начале апреля Анастасия Ракова рассказала, что в столице выводят из работы с COVID-19 свыше пяти тысяч коек. Большая часть из них будет законсервирована. В частности, это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц. При этом Ракова добавила, что с ковидом продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных на более чем три тысяч коек.