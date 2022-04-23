Рогозин назвал противоспутниковое оружие возможной причиной начала третьей мировой войны

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Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что применение противоспутникового оружия по аппарату какого-либо государства может стать началом третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в субботу, 23 апреля.

По его словам, высказывания американских властей о необходимости установить запрет на проведения испытаний противоспутникового оружия не соотносятся с реальными действиями США. Рогозин заявил, что Штаты уже провели необходимые испытания и приняли такие системы на вооружение.

По словам главы Роскосмоса, действия Вашингтона могут привести к тому, что наличие оружия массового поражения в космосе станет реальностью.

— Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления, — подытожил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

9 апреля бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике на посту главы государства США обладают мощнейшим на планете ядерным потенциалом.