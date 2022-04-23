Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин назвал противоспутниковое оружие возможной причиной начала третьей мировой войны

Полина Долганова

В мире
Рогозин назвал противоспутниковое оружие возможной причиной начала третьей мировой войны
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что применение противоспутникового оружия по аппарату какого-либо государства может стать началом третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в субботу, 23 апреля.

По его словам, высказывания американских властей о необходимости установить запрет на проведения испытаний противоспутникового оружия не соотносятся с реальными действиями США. Рогозин заявил, что Штаты уже провели необходимые испытания и приняли такие системы на вооружение.

По словам главы Роскосмоса, действия Вашингтона могут привести к тому, что наличие оружия массового поражения в космосе станет реальностью.

— Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления, — подытожил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

9 апреля бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике на посту главы государства США обладают мощнейшим на планете ядерным потенциалом.

Читайте также:
Дмитрий Рогозин США Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте