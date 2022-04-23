Словакия заявила о намерении заплатить России за газ в евро

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Словакия в мае, как и прежде, произведет оплату за российский газ в евро. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

— Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план, — сказал политик.

Хегер добавил, что на случай перебоев с поставками газа из России население Словакии обеспечено газом до апреля 2023 года. Однако страна нуждается в поиске новых постоянных источников газа, уточнил он.

Словацкий премьер отметил, что зависимость от российских газа и нефти необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки. По его словам, если это удастся сделать к концу 2023 года, то это станет успехом, передает РИА Новости.

3 апреля Словакия ответила на требование России о поставках газа за рубли. По словам главы Минэкономики Рихарда Сулика, возможность оплаты российского газа рублями есть. Он отметил, что на решение этого вопроса потребуется около шести недель.

Словакия закупает в России около 85 процентов необходимого газа. Сулик выразил поддержку диверсификации поставок газа, но, по его мнению, для выполнения подобного шага необходимо несколько лет.