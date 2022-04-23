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Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам

Александр Афонин

В мире
Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам
Фото: Unsplash

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца, — сказал руководитель министерства.

Данное разрешение, уточнил он, закончится в текущем месяце. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по информации главы МИД, уже сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам министра, подобный шаг говорит о том, что Турция ведет переговоры с Россией путем диалога. Чавушоглу добавил, что Анкара не участвует в санкциях против Москвы.

Он отметил, что если российская компания выразит желание вести бизнес на территории их страны, то она обязана соблюдать турецкие законы и нормы международного права, передает ТАСС.

В марте Чавушоглу заявил, что страна не присоединится к санкциям западных стран в отношении России. По его словам, Турция останется верна своей позиции, и ограничения не смогут решить проблему.

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