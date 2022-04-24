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Льготная ипотека для ИТ-специалистов распространится только на новостройки

Александр Афонин

Общество
Льготная ипотека для ИТ-специалистов распространится только на новостройки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Льготная ипотек для ИТ-специалистов будет распространяться только на первичный рынок жилья. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

— Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов начнет работать в мае. Она будет действовать для новостроек, — сказал он.

Ниденс добавил, что «ДОМ.РФ» выступит оператором в данной программе, передает ТАСС.

Программа льготного кредитования для ИТ-специалистов предусматривает ставку не более пяти процентов. Ипотеку смогут получить работники направления в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ в месяц для регионов и от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ для городов-миллионников.

Максимальный размер кредита составит 9 миллионов рублей для регионов и 18 миллионов для крупных городов.

2 апреля Минцифры сообщило, что минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки в России для ИТ-специалистов может быть снижен на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

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