Москвичам рассказали о программе фестиваля «Пасхальный дар» в Новых Черемушках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, вл41 Карта всех событий

На площадке фестиваля «Пасхальный дар» в Новых Черемушках обсудят правила сбора мусора в Москве и ответят на вопрос, можно ли подарить старым вещам вторую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в воскресенье, 24 апреля.

Фестивальная площадка находится на Профсоюзной улице, владение 41, рядом со станцией метро «Новые Черемушки». Самые маленькие посетители и их родители смогут ответить на вопросы увлекательного экоквеста «Живем экологично». На площадке будет представлен один из интерактивных экспонатов «Музея рециклинга» — шашки из полиалюминия.

Гостям, желающим заняться творчеством, предложат раскрасить рисунок, посвященный теме экологии. При этом для любознательных детей подготовлена мини-линия переработки пластика.

Выездная экспозиция «Музея рециклинга и экологичного образа жизни» представит множество музейных экспонатов, которые расскажут о переработке пластика, бумаги, металла, бумаги и электроники.

Для посетителей фестиваля подготовлен цикл мини-лекций, на которых специалисты расскажут о главном в мире переработки вторсырья. Например, сооснователь экоцентра «Сборка» Михаил Антонов расскажет, как собирают бытовые отходы в Москве и мировых мегаполисах и на что опирается современная модель обращения с мусором.

Эксперт по безопасности жизнедеятельности Сергей Гуменик приведет примеры опасных отходов, которые встречаются в быту, и объяснит, почему их нельзя отправлять в обычный синий контейнер.

Анна Козловская из проекта «Сборка» объяснит, какие вещи могут рассчитывать на вторую жизнь. Наконец, координатор экологических молодежных проектов Кристина Волкова познакомит горожан с добровольческими акциями, которые организуют для высадки деревьев, а также подскажет, как можно организовать подобное самостоятельно.

С 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре столицы и округах пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Отмечается, что фестиваль будет традиционно посвящен благотворительности.

Специально для фестиваля было испечено 15 тысяч куличей, уточнил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, посетители смогут познакомиться с деятельностью известных благотворительных организаций. Гостей ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, оригинальные творческие и инклюзивные мастер-классы, образовательные воркшопы, постановки молодежных театров и выступления детских коллективов.