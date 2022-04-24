Мошенница выманила у московской пенсионерки почти миллион рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Мошенница выманила почти миллион рублей у столичной пенсионерки в районе Чертаново Центральное. Об этом в воскресенье, 24 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— 23 апреля в 14:00 в ОМВД от гражданки 1946 года рождения поступило сообщение о мошенничестве. Установлено, что 22.04.2022 года в 16:46 неизвестная позвонила пенсионерке и представилась сотрудником банка, — говорится в сообщении.

Злоумышленница убедила пенсионерку снять деньги со своего банковского счета. В салоне сотовой связи пожилая женщина сделала несколько транзакций по переводу денежных средств на указанный мошенницей лицевой счет.

Материальный ущерб составил 981 тысячу рублей.

Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Похожая ситуация возникла 20 апреля. Тогда мошенник, представившись сотрудником банка, украл у женщины около одного миллиона рублей.