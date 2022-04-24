В России выявили 8446 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 8446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 168 человек, еще 1352 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 10 508 человек.

Накануне директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что во второй половине мая может произойти рост заражения коронавирусом в России.

По словам врача, смотря на то, как сейчас распространяется новая волна коронавирусной инфекции в других странах, можно предположить, что рост заболеваемости в России придется на вторую половину мая.

Вирусолог Петр Чумаков назвал маловероятным рост заболеваемости ковидом после майских праздников. По его словам, недавно прошла волна штамма «омикрон». Большинство людей переболело бессимптомно. Поэтому текущий уровень заболеваемости резко понизился.