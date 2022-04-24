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Минобороны опубликовало данные о потерях пяти воинских частей Нацгвардии Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало данные о потерях пяти воинских частей Нацгвардии Украины
Фото: depositphotos

Минобороны России опубликовало данные о значительных потерях со стороны Национальной гвардии Украины. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 24 апреля, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данные получены из украинских документов.

— Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих воинских частей 3033, 3005, 3035, 3028, 3011 по состоянию на 29 марта 2022 года. В представленных документах — сведения о раненых и погибших военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения, — говорится в сообщении.

20 апреля Министерство обороны России опубликовало новый список потерь солдат Вооруженных сил Украины. Согласно данным ведомства, на момент 29 марта 3018-я войсковая часть 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен.

23 апреля Минобороны сообщили, что в составе Национальной гвардии Украины более 860 военных отказались выполнять преступные приказы своих командиров и дезертировали из частей в марте.

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