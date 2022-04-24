Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей, которое пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Да. Планируется выступление, — сказал он.

Заседание Совета законодателей состоится 27 апреля. Участники собрания обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах. Помимо этого, будут подняты вопросы по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. На заседании выступят спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

8 апреля Европейский союз утвердил пятый пакет санкционных мер, направленный против России. В нем предлагается ввести ограничения на импорт российского угля, наложить запреты на доступ российских судов в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией.

Также будут введены санкции на импорт в Москву авиационного топлива, сложную электронику и программное обеспечение.

Россия не сможет экспортировать древесину, цемент, удобрения и алкоголь.