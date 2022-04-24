«Какой позор»: Зеленского раскритиковали за пресс-конференцию в метро
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за проведение пресс-конференции в метро Киева.
— Честно говоря, жалко выглядит это шоу, все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор, — написал пользователь под ником Anabsempre.
Французский журналист Лоран Базен опубликовал фотографии украинского лидера, сопроводив их комментарием о мужественности Зеленского. Однако пользователь Joseph Sylas Champagne Artiste заметил журналисту, что Зеленский убил множество лояльно относящихся к России украинцев. Также комментаторы обратили внимание на киевлян, которым приходится жить в метро, пока президент лишь дает там пресс-конференции, передает РИА Новости.
23 апреля Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов. Он заявил, что Киев выйдет из переговоров, если будут уничтожены украинские солдаты в Мариуполе.
Зеленский отметил, что с самого начала настаивал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата.