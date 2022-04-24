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«Какой позор»: Зеленского раскритиковали за пресс-конференцию в метро

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Какой позор»: Зеленского раскритиковали за пресс-конференцию в метро
Фото: president.gov.ua

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за проведение пресс-конференции в метро Киева.

— Честно говоря, жалко выглядит это шоу, все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор, — написал пользователь под ником Anabsempre.

Французский журналист Лоран Базен опубликовал фотографии украинского лидера, сопроводив их комментарием о мужественности Зеленского. Однако пользователь Joseph Sylas Champagne Artiste заметил журналисту, что Зеленский убил множество лояльно относящихся к России украинцев. Также комментаторы обратили внимание на киевлян, которым приходится жить в метро, пока президент лишь дает там пресс-конференции, передает РИА Новости.

23 апреля Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов. Он заявил, что Киев выйдет из переговоров, если будут уничтожены украинские солдаты в Мариуполе.

Зеленский отметил, что с самого начала настаивал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата.

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