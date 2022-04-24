Названы четыре мужских имени, обладатели которых всегда при деньгах

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Имена обладают особой магической силой, предопределяющей судьбу человека. Стали известны четыре мужских имени, обладателям которых бедность точно не страшна.

Мужчине по имени Гордей под силу решить любые, даже самые сложные задачи. От природы скептичные такие мужчины заранее просчитывают все возможные последствия своих действий. Благодаря данному подходу они никогда не попадут в финансовые ловушки. Накопительные вклады, биржи и прочие хитрости — Гордей знает все о финансах и о том, как их приумножить.

Семен отличается особенным трудолюбием. Кроме того, он получает откровенное удовольствие от работы, а главное — от самого процесса заработка. Несмотря на то, что люди с таким именем часто лишают себя личной жизни, предпочитая трудиться на нескольких работах, найдя себе спутника жизни, они сумеют всем его обеспечить.

Темпераментный и активный Илья сможет стать надежной опорой в любом финансовом вопросе. Илья — тот самый лидер, похожий на главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». Особая аура людей с таким именем просто не дает им даже почувствовать, что такое бедность.

Андрей часто становится профессионалом своего дела и уверенно поднимается по карьерной лестнице. Особая интуиция помогает носителям этого имени приумножать свое состояние, а потому избегать проблем с финансами. Одно это имя — синоним стабильности, передает Life.ru.

В поисках избранницы мужчина может столкнуться с самой настоящей брачной аферисткой, которая исчезнет после того, как оберет его до нитки. Эзотерик и астролог Артемий Никара предупредил, от женщин с какими именами лучше держаться подальше.