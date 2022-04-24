Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы четыре мужских имени, обладатели которых всегда при деньгах

Евгений Белоусов

Общество
Названы четыре мужских имени, обладатели которых всегда при деньгах
Фото: depositphotos

Имена обладают особой магической силой, предопределяющей судьбу человека. Стали известны четыре мужских имени, обладателям которых бедность точно не страшна.

Мужчине по имени Гордей под силу решить любые, даже самые сложные задачи. От природы скептичные такие мужчины заранее просчитывают все возможные последствия своих действий. Благодаря данному подходу они никогда не попадут в финансовые ловушки. Накопительные вклады, биржи и прочие хитрости — Гордей знает все о финансах и о том, как их приумножить.

Семен отличается особенным трудолюбием. Кроме того, он получает откровенное удовольствие от работы, а главное — от самого процесса заработка. Несмотря на то, что люди с таким именем часто лишают себя личной жизни, предпочитая трудиться на нескольких работах, найдя себе спутника жизни, они сумеют всем его обеспечить.

Темпераментный и активный Илья сможет стать надежной опорой в любом финансовом вопросе. Илья — тот самый лидер, похожий на главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». Особая аура людей с таким именем просто не дает им даже почувствовать, что такое бедность.

Андрей часто становится профессионалом своего дела и уверенно поднимается по карьерной лестнице. Особая интуиция помогает носителям этого имени приумножать свое состояние, а потому избегать проблем с финансами. Одно это имя — синоним стабильности, передает Life.ru.

В поисках избранницы мужчина может столкнуться с самой настоящей брачной аферисткой, которая исчезнет после того, как оберет его до нитки. Эзотерик и астролог Артемий Никара предупредил, от женщин с какими именами лучше держаться подальше.

Читайте также:
богатство Имена Мужчины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте