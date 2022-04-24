На Украине ответили на заявление главы МИД Австрии о членстве в ЕС

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Киев разочарован высказыванием министра иностранных Австрии Александра Шалленберга о том, что Украине следует найти другую модель сотрудничества с ЕС вместо полноправного членства. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД в воскресенье, 24 апреля.

— Считаем их (слова Шалленберга — прим. ВМ) стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины, — заявил пресс-секретарь Олег Николенко.

Он также подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для Евросоюза, так как она стала «форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей», передает РИА Новости.

Шалленберг на саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге выступил против полноправного членства Украины в Европейском союзе. Он посчитал, что необходима новая модель, отличная от полного членства, Европейской экономической зоны или соглашений об ассоциации для связи Евросоюза с другими странами.

8 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что летом будет рассмотрена заявка Украины на членство в Евросоюзе. Она отметила, что процесс идет ускоренными темпами.