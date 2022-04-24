Село Отрадное в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Перцев в воскресенье, 24 апреля.

— К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках, — заявил он.

По словам Перцева, при обстреле никто не пострадал, никаких повреждений удар не нанес. Сама ситуация в селе на данный момент спокойная, написал он в своем Telegram-канале.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде.

Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.