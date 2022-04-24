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Финал Всероссийской олимпиады по английскому пройдет в Москве в конце апреля

Евгений Белоусов

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Финал Всероссийской олимпиады по английскому пройдет в Москве в конце апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мероприятия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку пройдут в Москве с 25 по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения в воскресенье, 24 апреля.

Олимпиада, как уточнили в министерстве, включает два тура — письменный и устный. Первый состоит из тестовых заданий и творческого сочинения.

Заключительный тур позволяет проверить владение коммуникативными навыками, а также умение работать в команде и выстраивать диалог на английском языке. Первый тур пройдет 26 апреля, а второй — 28 апреля.

Торжественное награждение победителей и призеров состоится 30 апреля. В состав жюри входят 33 представителя научной и педагогической общественности, говорится в сообщении.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о многочисленных победах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников. По его словам, в общей сложности у школьников Москвы насчитывается 93 диплома.

Самое большое количество баллов среди 9-х и 10-х классов набрали Елизавета Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал». Среди 11-х классов лучшим стал Артем Борисов из лицея «Вторая школа».

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