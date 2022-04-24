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Telegraph: Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов из-за санкций против России

Евгений Белоусов

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Telegraph: Британия потеряет около 6,2 миллиарда фунтов из-за санкций против России
Фото: Unsplash

Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов из-за санкций против России. Об этом сообщает газета The Telegraph в воскресенье, 24 апреля.

— Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет, — говорится в материале.

Наибольший ущерб вызовет запрет на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. В Великобритании оценили, что ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 миллиона фунтов стерлингов.

Кроме того, в 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 миллиона фунтов. Это 27,9 процента всего британского экспорта в Россию за прошлый год, передает РИА Новости.

21 апреля стало известно, что правительство Великобритании расширило список российских товаров, на которые распространяются ограничения и запрет на импорт. Под запрет попали икра, изделия из дерева и серебро.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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