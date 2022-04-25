Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный библиотекарь рассказала о шести книгах, которые поднимут детям настроение

Егор Провоторов

Город
Столичный библиотекарь рассказала о шести книгах, которые поднимут детям настроение
Фото: Pexels

Заведующая библиотекой №105 города Москвы Татьяна Максимова выбрала несколько литературных произведений для детей, которые помогут скрасить даже самый дождливый и пасмурный день.

В интервью сайту мэра Москвы она посоветовала родителям читать своим маленьким детям «Приключения серого Маламыша» и «Гастон злится». Первая позволит дать ребенку правильные жизненные ориентиры, а вторая — как обуздать злость и успокоиться.

Детям постарше Максимова порекомендовала почитать «Тафити и путешествие на край света» и «Дядя Жабс. Дикобраз Дик Недотрог». Первое произведение похоже на увлекательную энциклопедию, из которой можно много узнать о жителях африканской саванны. Второе — также о животных, но рассказывает скорее об их характерах и привычках, которые помогают ассоциировать их с собой.

Подросткам столичный библиотекарь настоятельно рекомендует ознакомиться с книгами «“А звери чистят зубы?..” и другие вопросы директору зоопарка» и «Молли Мун и волшебная книга гипноза». Первая отвечает на 50 необычных вопросов о зверях, а вторая — о гипнотизере, которая сбегает из приюта в маленьком городке и перебирается в мегаполис, где у нее начинаются новые приключения.

В начале апреля другая представительница этой профессии Кристина Коледина из библиотеки № 93 имени А. А. Блока рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.

Читайте также:
Книги Дети Библиотеки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте