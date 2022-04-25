Столичный библиотекарь рассказала о шести книгах, которые поднимут детям настроение

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Заведующая библиотекой №105 города Москвы Татьяна Максимова выбрала несколько литературных произведений для детей, которые помогут скрасить даже самый дождливый и пасмурный день.

В интервью сайту мэра Москвы она посоветовала родителям читать своим маленьким детям «Приключения серого Маламыша» и «Гастон злится». Первая позволит дать ребенку правильные жизненные ориентиры, а вторая — как обуздать злость и успокоиться.

Детям постарше Максимова порекомендовала почитать «Тафити и путешествие на край света» и «Дядя Жабс. Дикобраз Дик Недотрог». Первое произведение похоже на увлекательную энциклопедию, из которой можно много узнать о жителях африканской саванны. Второе — также о животных, но рассказывает скорее об их характерах и привычках, которые помогают ассоциировать их с собой.

Подросткам столичный библиотекарь настоятельно рекомендует ознакомиться с книгами «“А звери чистят зубы?..” и другие вопросы директору зоопарка» и «Молли Мун и волшебная книга гипноза». Первая отвечает на 50 необычных вопросов о зверях, а вторая — о гипнотизере, которая сбегает из приюта в маленьком городке и перебирается в мегаполис, где у нее начинаются новые приключения.

В начале апреля другая представительница этой профессии Кристина Коледина из библиотеки № 93 имени А. А. Блока рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.