Сергей Астахов сравнил нападение на звезду «Бумера-2» в Италии с фашизмом

Фото: из личного архива Сергея Астахова

Известный российский актер Сергей Астахов выразил возмущение по поводу избиения коллеги по цеху Агнии Мищенко-Бродской в Италии, сравнив произошедшее с обыкновенным фашизмом.

Возмутительное происшествие случилось возле дома актрисы в Италии, в нападении подозреваются беженцы из Украины. В своих соцсетях артистка опубликовала видеообращение к подписчикам с распухшим от побоев лицом, в котором выразила недоумение по поводу агрессии украинцев. По словам 42-летней звезды российского кино, ее избили только за то, что она является «русской еврейкой».

Астахов, реагируя на инцидент, заявил, что бить женщин плохо, вне зависимости от ее профессии или национальности.

— По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм, — подчеркнул артист, заявив, что не приемлет нацизм ни в каком виде.

Пострадавшая актриса, звезда фильма «Бумер-2», уже сняла побои и обратилась в местные правоохранительные органы, поскольку у нее есть итальянское гражданство, пишет «Пятый канал».

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