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Сергей Астахов сравнил нападение на звезду «Бумера-2» в Италии с фашизмом

Егор Провоторов

Общество
Сергей Астахов сравнил нападение на звезду «Бумера-2» в Италии с фашизмом
Фото: из личного архива Сергея Астахова

Известный российский актер Сергей Астахов выразил возмущение по поводу избиения коллеги по цеху Агнии Мищенко-Бродской в Италии, сравнив произошедшее с обыкновенным фашизмом.

Возмутительное происшествие случилось возле дома актрисы в Италии, в нападении подозреваются беженцы из Украины. В своих соцсетях артистка опубликовала видеообращение к подписчикам с распухшим от побоев лицом, в котором выразила недоумение по поводу агрессии украинцев. По словам 42-летней звезды российского кино, ее избили только за то, что она является «русской еврейкой».

Астахов, реагируя на инцидент, заявил, что бить женщин плохо, вне зависимости от ее профессии или национальности.

— По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм, — подчеркнул артист, заявив, что не приемлет нацизм ни в каком виде.

Пострадавшая актриса, звезда фильма «Бумер-2», уже сняла побои и обратилась в местные правоохранительные органы, поскольку у нее есть итальянское гражданство, пишет «Пятый канал».

На прошлой неделе известный российский певец Николай Басков признался, что не мыслит себя без России. Такой была его реакция на отъезд других знаменитостей за границу.

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