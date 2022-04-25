Члены королевской семьи в Саудовской Аравии продают имущество

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Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет избавились от недвижимости и предметов роскоши на 600 миллионов долларов. Причиной тому стало падение доходов из-за ужесточения финансовой политики наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в воскресенье, 24 апреля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, ранее некоторые принцы получали из казенных средств до 30 миллионов долларов ежемесячно, однако наследник престола перекрыл доступ ко многим источникам дохода от государства.

Аль Сауд теперь не позволяет своим родственникам оплачивать заграничные отпуска за счет государства, также запрещено оплачивать казенными деньгами счета за электричество и водоснабжение. Также введен налог за пятого и последующих дворецких и домоуправляющих — 2,5 тысячи долларов за каждого. Все эти меры позволяют Эр-Рияду экономить по несколько сотен миллионов долларов на расходах ежемесячно.

Некоторым членам монаршей семьи, по данным WSJ, не хватает денег на содержание прислуги и оплату счетов, другие же избавляются от имущества, чтобы не привлекать внимание Аль Сауда чрезмерной роскошью. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе появилась информация, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к новому альянсу России и Китая. Такое мнение высказал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.