Итальянского сенатора раскритиковали за публикацию с буквой Z в Twitter

Военнослужащие Народной милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель комиссии по иностранным дел итальянского Сената Вито Петрочелли подвергся жесткой критике от соотечественников и европейских коллег за выделение буквы Z в посте-поздравлении с праздником освобождения от нацизма и фашизма, который в этой стране отмечают 25 апреля.

На своей странице в соцсети Twitter политик, представляющий одну из правящих партий, написал «Хорошего праздника Освобождения» (liberazione по-итальянски, при этом в сообщении Z была заглавной), сопроводив ссылкой на одноименную композицию одного из местных исполнителей.

Многие пользователи микроблога увидели в этой публикации отсылку к российской спецоперации на Украине и выступили с жесткой критикой действий Петрочелли, который уже за предыдущие свои заявления рискует быть исключенным из партии, пишет ТАСС. О том, что скоро его имя будет вычеркнуто из списка членов движения заявил его лидер, экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что этот твит парламентария является «постыдным».

В пятницу, 22 апреля, российский посол в Италии Сергей Разов сообщил об ухудшении двусторонних отношений на фоне спецоперации на Украине.