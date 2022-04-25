Пилот и пассажир получили травмы при посадке самолета в Ленобласти

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Пилот и пассажир легкомоторного самолета получили травмы при посадке воздушного судна в Ленинградской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил жесткую посадку 24 апреля примерно в 13:42. Судно было сильно повреждено, пассажир и пилот после первичного медицинского осмотра от госпитализации отказались.

По факту произошедшего следственные органы организовали доследственную проверку, среди возможных причин инцидента — неблагоприятные погодные условия.

— Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, воздушного судна, в настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Недавно в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет сельхозавиации. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило региональное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Уточняется, что падение вертолета произошло в Мостовском районе при его заходе на посадку.