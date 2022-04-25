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В США признали, что им сложно контролировать происходящее с переданным Украине оружием

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В США признали, что им сложно контролировать происходящее с переданным Украине оружием
Фото: depositphotos

Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил министр обороны Америки Ллойд Остин во время совместного с госсекретарем Энтони Блинкеном визита в Киев.

— У нас нет никаких наземных сил (на территории Украины — прим. «ВМ»), поэтому нам сложно это делать, — заявил он.

Речь шла о ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, которые после вооруженных столкновений переходят в пользование подразделениям ЛДНР, передает ТАСС.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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