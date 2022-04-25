Плановый ремонт дорог стартовал в тринадцати округах Подмосковья

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мосавтодор» начал выполнение плана 2022 года по ремонту региональных автомобильных дорог на пятнадцати объектах в тринадцати городских округах Московской области, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Ремонтные работы стартовали в Люберцах, Одинцовском округе, Ленинском округе, Дмитровском округе, Богородском округе, Клину, Воскресенске, Егорьевске, Зарайске, Кашире, Павловском Посаде, Можайском округе, Ступине.

На тринадцати объектах выполнят работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Еще на одном объекте пройдут работы по устройству асфальтобетонного покрытия совместно с выравнивающим слоем, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в пяти подмосковных муниципалитетах будет выполнен наибольший объем ремонта региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Речь идет о Егорьевске, Волоколамске, Дмитрове, Одинцово и Воскресенске. Всего будет отремонтировано более 235 километров дорожной сети, более ста из них — на основании обращений местных жителей на портал «Добродел», передает портал «Подмосковье сегодня».

20 апреля стало известно, что на дорогах Подмосковья устранили более 39 тысяч ям. В Московской области продолжается ремонт дорожного покрытия.