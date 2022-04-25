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«Прикрываются «живым щитом»: Володин рассказал о военной тактике националистов

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
«Прикрываются «живым щитом»: Володин рассказал о военной тактике националистов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Украинские националисты ведут боевые действия в городах, где берут в заложники мирных граждан и используют их в качестве «живого щита». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются «живым щитом», берут в заложники женщин и детей. В этих непростых условиях принимаются гуманные решения, как, например, в ситуации с «Азовсталью», когда организуются гуманитарные коридоры, — пояснил председатель нижней палаты.

По его словам, ВС России делают все, чтобы сберечь мирных жителей. Володин подчеркнул, что в это и заключается главное отличие спецоперации от полноценной войны.

— Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, <...> все давно закончилось бы, — резюмировал председатель ГД.

Володин в своем Telegram-канале также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о преступлениях националистов и поступает, как «несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону» и думающий только о том, как сохранить свою жизнь.

20 апреля председатель нижней палаты заявил, что Европа привыкла беззаботно жить за счет России. Евросоюзу нужно понять, что санкции против РФ незаконны и что ЕС является не единственным потребителем российского газа. Кроме того, Европе еще придется возместить ущерб экономике России из-за санкционных мер.

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