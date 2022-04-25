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Согласно приметам, 26 апреля зацветает медуница и массово вылетают шмели. В народном календаре дата получила название Фомаида Медуница. Православная церковь 26 апреля почитает мученицу Фомаиду, которой полагается молиться для избавления от блудной страсти.

В этот день запрещается заигрывать и кокетничать с противоположным полом, ведь преподобная Фомаида была противницей страстей, которые могут возникнуть у тех, кто флиртует. Говорят, что преподобная может наказать за фривольное поведение, например, нашлет болезни, от которых будет невозможно избавиться.

В этот день нельзя планировать будущее, а также начинать новые дела, в противном случае планы не смогут воплотиться в жизнь, а все начинания будут бесперспективными.

Нельзя отправляться в этот день в путь, иначе он будет сплошным разочарованием.

Нельзя звать к себе гостей в этот день, тем более тех, с кем бы вам не хотелось позже видеться слишком часто. Если верить приметам, то гостей после этого целый месяц выгнать не получится.

Нельзя в этот день пить обычный чай — лучше всего заваривать медуницу, которая обладает сильнейшими целебными свойствами, она способна избавить вас от любых болезней.

Приметы погоды:

Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

Вороны на верхушках деревьев сидят — к теплу, посредине дерева — к пасмурной погоде, на земле — к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.

Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему опасно флиртовать 26 апреля

Именины отмечают: Георгий, Марфа, Артем, Дмитрий.