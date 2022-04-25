Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья

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Диетолог Наталья Нефедова рассказала, что яйца — это продукт, который обязательно должен входить в рацион человека. В день стоит съедать по две штуки.

Специалист отметила, что не стоит питаться одними яйцами. В рационе должны присутствовать мясо, рыба, птица, орехи и бобовые.

По словам диетолога, в яйцах содержится холестерин, но от их потребления организму никакого вреда не будет. Медик отметила, что важно следить за общим уровнем жизни и количеством клетчатки в рационе, потому что именно она корректирует уровень холестерина в организме, передает Nation News.

Специалисты отмечают, что за последние двенадцать лет россияне стали потреблять больше куриных яиц: на 23 штуки на человека в год. Россия заняла седьмое место в десятке стран — лидеров по потреблению этого продукта на человека в год: 308 штук, или 17 килограммов.

Перед Пасхой ветсанэксперты провели свыше тысячи лабораторных исследований яиц. В ходе проверки специалисты обращали внимание на соблюдение условий транспортировки продукции, а также проверяли на наличие ветеринарных сопроводительных документов.