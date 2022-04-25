Названы пять женских имен, обладательницы которых способны увести мужчину из семьи

Кадр из фильма «Близость»

Имена способны влиять на судьбу своих обладателей, уверены эксперты. Личная жизнь тоже зависит от того, как назвали человека при рождении. Список женских имен, обладательницы которых способны увести мужа из семьи, для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Анастасия

Обладательницы этого имени — активные, целеустремленные и самовлюбленные девушки, которые обычно являются душой компании и любят общение, встречи с друзьями и приключения. Как правило, они уверены в себе и знают себе цену, но при этом готовы бороться за любовь, если это необходимо. Анастасия никогда не упустит шанса и не отпустит «своего» человека.

Любовь

Имя, которое говорит само за себя. Его значение с раннего возраста программирует обладательницу мечтой о любви и построении семьи, а также помогает успешно осуществить эту миссию любой ценой, даже если для этого придется разрушить существующие отношения. В браке эти женщины проявляют себя как любящие и заботливые жены, к которым всегда хочется возвращаться.

Юлия

Юлии хотят любви и гармонии, ищут серьезных отношений и хотят крепкой семьи. В совокупности с мягкостью характера это делает их идеальными женами, которым нередко отдают предпочтение несчастливые в браке мужчины. Для многих мужчин они являются олицетворением женственности, но при этом проявляют себя как настоящие боевые подруги и просто плечо, на которое можно опереться.

Анна

Эти девушки всегда добиваются того, чего захотят и неважно, будет ли это какое-то личное достижение или сердце возлюбленного, даже если он уже занят. Нередко отношения начинаются с ее первого шага и приводят к разводу и новому браку, да и в дальнейшем именно она может быть ведущей в отношениях, нисколько при этом не умаляя достоинств мужа.

Татьяна

Имя, в котором заключены страсть и неумная жизненная энергия, к тому же хорошее чувство юмора и иногда довольно легкое отношение к жизни. Отсюда и успех на личном фронте, которым носительницы этого имени могут похвастаться чаще других женщин. Мужским вниманием они не обделены никогда, в том числе со стороны женатых. С мужем Татьяна всегда будет общаться на равных и станет ему не только спутницей, но и лучшим другом.