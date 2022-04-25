26 мая станут известны лучшие социальные проекты России

Фото: Пресс-служба Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России».

26 мая состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов Программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.

Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, НИУ ВШЭ, ММБА, Национального агентства финансовых исследований и других государственных и общественных организаций.

— Сейчас как никогда важно брать ответственность не только за себя и свое дело, но и за других людей. Социальная политика компаний может помочь преодолеть трудности современных дней и дать возможность большому количеству отраслей и сфер расти и развиваться. Программа «Лучшие социальные проекты России» призвана обратить внимание общественности на инициативы организаций, разделяющих социально ориентированные взгляды и цели, — прокомментировала значимость Программы Ангелина Сливина, исполнительный директор.

Также состоится Форум, в рамках которого пройдет презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде. Деловая часть Форума будет разделена на тематические секции, где поднимут темы благотворительности, поддержки социально незащищенных слоев населения, социальной ответственности бизнеса, импортозамещения в России. Кроме этого расскажут о таких аспектах социальной повестки, как гендерный баланс, благоустройство территорий, сохранение культурного наследия.