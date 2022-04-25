26 мая станут известны лучшие социальные проекты России
26 мая состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов Программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.
Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, НИУ ВШЭ, ММБА, Национального агентства финансовых исследований и других государственных и общественных организаций.
— Сейчас как никогда важно брать ответственность не только за себя и свое дело, но и за других людей. Социальная политика компаний может помочь преодолеть трудности современных дней и дать возможность большому количеству отраслей и сфер расти и развиваться. Программа «Лучшие социальные проекты России» призвана обратить внимание общественности на инициативы организаций, разделяющих социально ориентированные взгляды и цели, — прокомментировала значимость Программы Ангелина Сливина, исполнительный директор.
Также состоится Форум, в рамках которого пройдет презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде. Деловая часть Форума будет разделена на тематические секции, где поднимут темы благотворительности, поддержки социально незащищенных слоев населения, социальной ответственности бизнеса, импортозамещения в России. Кроме этого расскажут о таких аспектах социальной повестки, как гендерный баланс, благоустройство территорий, сохранение культурного наследия.