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Продолжается прием заявок в рамках международной премии #МыВместе

Александр Афонин

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Продолжается прием заявок в рамках международной премии #МыВместе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продолжается прием заявок на участие в новом сезоне международной премии #МыВместе среди волонтерских центров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 25 апреля.

— Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку можно до 12 июня.

13 апреля стало известно, что в Москве подвели итоги конкурса «Доброволец-2022». В нем приняли участие школьники-волонтеры и педагоги из 50 школ и колледжей столицы. В номинации «Волонтер» первое место заняла ученица школы № 2005 Анастасия Иванова. Педагог дополнительного образования колледжа связи № 54 имени Вострухина Диана Мовсесян создала проект «На связи с добром», заняв в итоге первую строчку в номинации «Руководитель».

14 апреля сообщалось, что с организацией акции «Бессмертный полк» помогут более 50 тысяч волонтеров. В столице число добровольцев достигнет 3,5 тысячи человек.

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